Gonçalo Oliveira cede um 'set' mas está nos quartos de final do Little Rock Open

O tenista português Gonçalo Oliveira 'carimbou' hoje a passagem aos quartos de final do Little Rock Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer nos Estados Unidos, com uma vitória ante Sasikumar Mukund.

O tenista natural do Porto, 317.º colocado no 'ranking' ATP, precisou de três 'sets' para eliminar o adversário indiano, número 326 na hierarquia mundial, com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-2, ao cabo de uma hora e 57 minutos.

Depois de perder o parcial inaugural, embora tenha entrado melhor no encontro, Oliveira conseguiu recuperar e protagonizar a reviravolta no marcador, apesar de só ter conseguido converter quatro das 15 oportunidades de 'break' que dispôs.

Nos quartos de final, o tenista português, de 26 anos, terá como adversário o norte-americano Oliver Crawford (453.º ATP), que recebeu um 'wild card' para o quadro principal do Little Rock Open, após o triunfo deste diante o australiano Dayne Kelly, por 6-4 e 6-1.