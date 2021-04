Gonçalo Oliveira desiste e Cachin defronta Nuno Borges na final do Challenger de Oeiras

O tenista português Gonçalo Oliveira desistiu frente ao argentino Pedro Cachin e cedeu a passagem à final do Oeiras Open II, segundo torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que termina hoje no Complexo Desportivo do Jamor.

Depois de a meia-final ter sido interrompida no sábado, devido à chuva, e adiada para este domingo, o jogador natural do Porto, que liderava o marcador por 5-4, retomou hoje o encontro a ser quebrado logo no seu primeiro jogo de serviço e acabou por perder o 'set' por 7-6, com 7-4 no 'tie-break'.

Sem conseguir entrar em jogo e após sofrer mais dois 'breaks', Oliveira, 296.º colocado no ranking ATP, retirou-se do Centralito do Jamor, devido a um problema nas costas, e entregou o apuramento para a final a Cachín, 336.º da hierarquia, que vai defrontar, não antes das 12:30, o português Nuno Borges.