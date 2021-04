Gonçalo Oliveira desiste na primeira ronda do 'challenger' da Sérvia

O tenista português Gonçalo Oliveira desistiu esta quarta-feira do encontro com o francês Benjamin Bonzi, referente à ronda inaugural do Sérvia Open, torneio da categoria 'challenger' que está a decorrer esta semana em Belgrado.

O tenista natural do Porto, número 296 no 'ranking' ATP, ainda esteve 15 minutos em 'court' e fez quatro jogos, todos perdidos para o adversário gaulês, que figura no 126.º lugar na hierarquia mundial, mas acabou por se retirar da prova.

Depois da desistência no domingo durante as meias-finais do Oeiras Open II, no Jamor, quando cedia diante o argentino Pedro Cachín, por 6-7 (4-7) e 0-4, com uma lesão nas costas, Gonçalo Oliveira ainda viajou para Belgrado, mas, apesar de o seu encontro ter sido adiado de terça-feira para hoje, devido à chuva, não terá recuperado da mazela.

Já Benjamin Bonzi vai defrontar na segunda jornada o eslovaco Blaz Rola (147.º), que superou na estreia o italiano Alessandro Giannessi, com 6-4, 2-0 e desistência do adversário.