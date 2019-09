Gonçalo Oliveira desiste no challenger de Jinan

Gonçalo Oliveira, 265.º jogador mundial, desistiu esta terça-feira na segunda ronda do torneio challenger de Jinan, na China, no decorrer do embate com o japonês Go Soeda, 155.º ATP e sétimo cabeça de série.O tenista português abandonou quando perdia por 6-3 e 1-0, após 49 minutos.Na prova chinesa, em piso duro, está também, ao vencer o chinês Jin Yuquan, por 6-3 e 6-1, em 56 minutos.O tenista das Caldas da Rainha vai disputar na quarta-feira o acesso aos oitavos de final frente ao australiano Matthew Ebden, terceiro cabeça de série e 110.º do mundo, que ficou isento da eliminatória inaugural.