Gonçalo Oliveira e Gastão Elias desentendem-se: insultos resultam em multa

Gonçalo Oliveira, nº 396 ATP, não vai entrar em court hoje para defrontar o holandês Jele Sels, 196º na 2ª ronda do Braga Open, depois de ter abandonado o torneio e sido multado em 5 mil euros por um incidente num treino com Gastão Elias. A situação tensa acabou em insultos e a gota de água foi o momento em que Oliveira bateu com a sua raqueta na de Gastão, situação captada em vídeo e avaliada pelo juiz árbitro, que não hesitou em multá-lo.

Hoje, entram em ação Nuno Borges e João Domingues, os únicos portugueses resistentes na 2ª ronda de singulares, ao passo que em pares, com as duplas Jaime Faria/Fábio Coelho, Henrique Rocha/Daniel Rodrigues e Gonçalo Falcão/João Domingues a apuraram-se para os quartos de final.