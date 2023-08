Gonçalo Oliveira e João Domingues afastados no Porto Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tenistas Gonçalo Oliveira e João Domingues foram esta quarta-feira eliminados na segunda ronda do Porto Open, enquanto João Sousa, Gastão Elias, Henrique Rocha e Jaime Faria só competem na quinta-feira no complexo do Monte Aventino.

Gonçalo Oliveira, 259.º do ranking ATP, perdeu para o italiano Luca Nardi, 153.º, o mais cotado dos que continuam em prova, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-3.

A partida de João Domingues era ainda referente à primeira ronda, sendo que o 541.º da hierarquia internacional não conseguiu superiorizar-se ao cazaque Denis Yevseyev (340.º), que se impôs por 6-2, 3-6 e 6-3.

João Sousa e Jaime Faria iam disputar hoje os seus encontros da segunda ronda, contudo, a chuva impediu que as partidas se realizassem, pelo que apenas competirão na quinta-feira, tal como Gastão Elias e Henrique Rocha, também em busca de um lugar nos quartos de final do Challenger 125.

Em pares, João Domingues e Frederico Silva beneficiaram da desistência dos italianos Mattia Bellucci e Luca Potenza e avançaram assim sem jogar, encontrando nos quartos de final Antoine Escoffier e Joshua Paris, que eliminaram os segundos favoritos do torneio, Ji Sung Nam e Min Kuy Song.

As outras duas duplas lusas foram eliminadas na primeira ronda, nomeadamente Jaime Faria e Henrique Rocha, que caíram frente aos terceiros favoritos, os indianos Rithvik Choudary Bollipalli e Arjun Kadhe (3-6, 6-1 e 7-6), enquanto Pedro Araújo e Fábio Coelho cederam pelos parciais de 6-1 e 6-3 perante o canadiano Steven Diez e o colombiano Nicolas Mejia.

Na quinta-feira, Gonçalo Falcão e Duarte Vale, bem como Gonçalo Oliveira com Benjamin Lock, do Zimbabué, também jogam.