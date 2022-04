Gonçalo Oliveira eliminado do challenger de Aguascalientes

O tenista português Gonçalo Oliveira, 298.º colocado do ranking ATP, foi esta segunda-feira eliminado do challenger de Aguascalientes, no México, ao perder em dois sets com o colombiano Nicolás Mejía, na primeira ronda do torneio.



Perante o 239.º classificado da hierarquia mundial, o portuense foi derrotado pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 34 minutos na terra batida mexicana.

Após ser eliminado do torneio de singulares, Oliveira vai agora competir na vertente de pares em Aguascalientes, juntamente com o indiano Divij Sharan. A dupla vai defrontar, na terça-feira, os bolivianos Boris Arías e Federico Zeballos.