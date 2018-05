O português Gonçalo Oliveira foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do torneio de Vicenza, prova do circuito challenger, ao perder com o espanhol Daniel Gimeno-Traver.Depois de na semana passada ter chegado à terceira e última ronda da qualificação em Roland Garros, Oliveira, 218.º do mundo, perdeu com o experiente espanhol, 212.º e ex-top-50, por 6-3, 6-4, em uma hora e 28 minutos.Ainda hoje, João Domingues, 271.º do ranking, defronta o alemão Yannick Maden, 126.º.

Autor: Lusa