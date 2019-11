Gonçalo Oliveira eliminado na estreia no Challenger de Kobe

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta segunda-feira eliminado no torneio de Kobe, ao perder com o holandês Tim Van Rijthoven na estreia na prova japonesa do circuito 'challenger' em piso duro.





Gonçalo Oliveira, 263.º do ranking mundial, perdeu na ronda inaugural frente a um tenista posicionado mais de 100 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 386.ª posição, pelos parciais de 6-1 e 6-4, em apenas 56 minutos de confronto.