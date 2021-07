Gonçalo Oliveira eliminado na estreia no challenger de Segóvia

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda do challenger espanhol de Segóvia, torneio de categoria 90 do ATP Challenger Tour, pelo espanhol Alejandro Moro Canas.

O jogador natural do Porto, 294.º colocado no ranking ATP, foi surpreendido pelo jovem adversário, de 20 anos, que figura no 1.115.º posto na hierarquia mundial, e acabou derrotado em três sets, por 3-6, 7-6 (8-6) e 6-1.

Oliveira, de 26 anos, venceu o primeiro parcial e recuperou de uma desvantagem de 1-4 na segunda partida, mas não resistiu ao tie-break no segundo set e, depois de assistido fisicamente em court, foi derrotado ao fim de duas horas e 15 minutos.

Consumado o desaire de Gonçalo Oliveira, após a desistência de Frederico Silva também na estreia, o challenger de Sagóvia fica sem nenhum representante nacional em prova.