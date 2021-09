Gonçalo Oliveira eliminado na estreia no Challenger de Sevilha

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado esta segunda-feira pelo alemão Julian Lenz na ronda inaugural do Challenger de Sevilha, torneio de categoria 90 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer na terra batida espanhola.

O jogador natural do Porto, 303.º colocado no ranking ATP, ainda levou o encontro a set, mas não conseguiu resistir à maior eficácia do germânico, número 298 na hierarquia mundial, e acabou por perder com os parciais de 6-2, 4-6 e 6-2, ao cabo de duas horas e sete minutos.

Depois de sofrer dois breaks no primeiro parcial, Oliveira reagiu bem e, com duas quebras de serviço contra apenas um jogo de serviço cedido no segundo set, adiou a manutenção em prova para a terceira partida.

Na hora de todas as decisões, Julian Lenz, semifinalista do Challenger de Luendenscheid em agosto, passou para a frente no marcador no terceiro jogo (2-1) e sentenciou a passagem à segunda ronda no sétimo jogo (5-2), antes de servir para fechar e marcar encontro com o vencedor do embate entre o compatriota Lucas Gerch e o espanhol Carlos Taberner.