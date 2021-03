Gonçalo Oliveira eliminado na estreia no Gran Canaria Challenger 2

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta segunda-feira derrotado pelo alemão Kimmer Coppejans na primeira ronda do Gran Canaria Challenger 2, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, que decorre até 7 de março em Las Palmas.

O jogador natural do Porto, número 296 do 'ranking' ATP, não foi capaz de superar o oitavo cabeça de série e 185.º colocado na hierarquia mundial e acabou por ceder em dois equilibrados sets, com os parciais de 7-5 e 7-6 (7-2), em uma hora e 38 minutos.

Uma vez eliminado da prova de singulares, Oliveira vai disputar agora a competição de pares, na companhia do eslovaco Blaz Kavcic, enquanto Coppejans fica a aguardar pelo vencedor do encontro entre o espanhol Nicola Kuhn e o suíço Steven Diez para conhecer o próximo adversário.