Gonçalo Oliveira eliminado na primeira ronda do challenger de Kaohsiung

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do challenger de Kaohsiung, em Taiwan, ao perder com o indiano Saci Kumar Mukund.Gonçalo Oliveira, 253.º do 'ranking' ATP, perdeu em três 'sets', por 7-6 (10-8), 3-6 e 7-6 (8-6), com Mukund, 239.º do mundo, a resolver o encontro ao fim de duas horas e 44 minutos de jogo.O português chegou a dispor de uma primeira bola para 'match point', quando o resultado estava em 5-4 a seu favor no último 'set', mas acabaria por perder o jogo e o serviço. Mukund teve também depois vários 'match points', mas venceu no 'tie break'.Em Kaohsiung continua Frederico Silva, que esta terça-feira venceu o seu encontro, diante de Tung-Lin Wu, de Taiwan, e defrontará na terça-feira o japonês Yosuke Watanaki, 229.º do mundo e 15.º pré-designado.