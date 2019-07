Gonçalo Oliveira eliminado na segunda ronda do torneio de Perugia

O tenista português Gonçalo Oliveira, 14.º cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado no torneio de Tampere, ao perder com o belga Jeroen Vanneste na segunda ronda da prova finlandesa do circuito challenger em terra batida.





Gonçalo Oliveira, 252.º do ranking mundial, perdeu em dois sets frente a um tenista posicionado muito abaixo na hierarquia ATP, na qual ocupa o 465.º lugar, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-5), após uma hora e 46 minutos de confronto.Com a eliminação de Gonçalo Oliveira, a participação portuguesa ficou reduzida a Pedro Sousa, 113.º do ranking e primeiro pré-designado, que ainda esta quarta-feira defronta o russo Alexander Zhurbin (449.º), e Gastão Elias, número 332 do mundo e adversário do esloveno Blaz Rola (161.º) na quinta-feira.