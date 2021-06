Gonçalo Oliveira eliminado nas meias-finais do Challenger de Little Rock

O tenista português Gonçalo Oliveira caiu este sábado nas meias-finais do Challenger de Little Rock, nos Estados Unidos, ao perder com equatoriano Emílio Goméz, em dois sets.

Num encontro interrompido várias vezes devido à chuva, o jogador natural do Porto, 317.º colocado no ranking mundial, foi derrotado pelo terceiro cabeça de série do torneio norte-americano, do estado do Arkansas, pelos parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 24 minutos.

Emílio Goméz, 179.º tenista mundial, aguarda agora pelo desfecho do encontro entre os norte-americanos Mitchell Krueger e Jack Sock para conhecer o seu adversário na final do 'challenger' de Little Rock.