Gonçalo Oliveira eliminado nos oitavos de final do challenger de Nur-Sultan

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do challenger de Nur-Sultan, ao perder com o sul-coreano Yunseong Chung (250.º).





Gonçalo Oliveira, nono cabeça de série e 262.º do mundo, foi derrotado em três sets frente ao oitavo favorito no torneio cazaque, pelos parciais de 6-7 (3-7), 7-5 e 6-4, em duas horas e 32 minutos de encontro.Ainda esta quinta-feira, Gastão Elias, 345.º do ranking, vai defrontar o bósnio Mirza Basic, 212.º do mundo e sexto pré-designado em Nur-Sultan.