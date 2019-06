Gonçalo Oliveira eliminado nos 'oitavos' do 'challenger' de Shymkent

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos de final do torneio 'challenger' de Shymkent, no Cazaquistão, em terra batida, ao perder com o italiano Stefano Travaglia.





Gonçalo Oliveira, 260.º do 'ranking' ATP e 14.º cabeça de série, cedeu face a Travaglia, 112.º jogador mundial e segundo pré-designado, por um 'duplo' 6-3, num embate que durou uma hora e 14 minutos.Nos quartos de final, Stefano Travaglia vai medir forças com o espanhol Nicola Kuhn, 255.º da hierarquia.