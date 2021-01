Gonçalo Oliveira falha acesso ao quadro principal em Delray Beach

O tenista português Gonçalo Oliveira falhou esta quarta-feira o acesso ao quadro principal do torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao perder com o norte-americano Kevin King na segunda fase do 'qualifying'.

O português, 289.º do 'ranking' mundial, perdeu com o norte-americano, 304.º, por 6-3, 6-3, em 60 minutos.

Gonçalo Oliveira vai continuar assim sem se estrear num quadro principal de um torneio do circuito ATP.