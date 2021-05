Gonçalo Oliveira falha acesso aos quartos de final do challenger de Oeiras

O tenista português Gonçalo Oliveira falhou esta quarta-feira o acesso aos quartos de final do challenger 4 de Oeiras, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, ao perder frente ao cazaque Timofey Skatov no Complexo Desportivo do Jamor.

O jogador natural do Porto, número 316 do ranking ATP, foi derrotado na segunda ronda pelo jovem adversário, de 20 anos, que figura 441.ª posição na mesma hierarquia, por 6-3 e 6-1, em uma hora e 15 minutos.

Depois de superar na estreia o argentino Pedro Cachín em três renhidos sets, só resolvidos ao cabo de três horas e quatro minutos, Gonçalo Oliveira não conseguiu exibir-se ao seu habitual nível esta quarta-feira, mostrando algumas dificuldades físicas, e acabou eliminado.

Consumado o triunfo, o qualifier Timofey Skatov vai defrontar na fase seguinte da prova o espanhol Nikolaz Sanchéz, também oriundo da fase de qualificação, após a vitória deste ante Tung-Lin Wu, do Taipé, por 6-2 e 7-6 (7-2).