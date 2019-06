Gonçalo Oliveira falha apuramento para o quadro principal em Antalya

O tenista português Gonçalo Oliveira falhou este domingo o apuramento para o quadro principal do torneio de Antalya, ao perder com o alemão Kevin Krawietz na final da fase de qualificação da prova turca do circuito ATP.





Gonçalo Oliveira, 256.º do ranking mundial, cedeu em três 'sets' frente a Krawietz, 279.º classificado da hierarquia da ATP, pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-7 (5-7), após duas horas de confronto.O tenista português não conseguiu juntar-se no quadro principal ao compatriota João Sousa, número 71 do mundo e oitavo cabeça de série do torneio turco em relva, que vai defrontar na ronda inaugural o italiano Lorenzo Sonego, 74.º do ranking.