Gonçalo Oliveira falha 'quartos' do challenger de Gran Canária

O tenista português Gonçalo Oliveira falhou esta quinta-feira o apuramento para os quartos de final do challenger de Gran Canária, em Espanha, ao ser eliminado pelo suíço Johan Nikles, em três sets.

O jogador luso, atual 273.º do ranking ATP, até começou o encontro da melhor maneira, ao impor um 7-5 no primeiro parcial, mas, no set seguinte, e depois de ter estado perto de fechar o duelo com um 5-4 a seu favor, permitiu ao helvético (230.º) a reviravolta, tendo este fechado o encontro com um duplo 7-5.

Johan Nikles conseguiu apresentar-se mais forte, nomeadamente no derradeiro parcial, no qual quebrou o serviço do tenista luso por quatro vezes, fechando o encontro ao fim de duas horas e 46 minutos.