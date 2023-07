Gonçalo Oliveira imparável

Gonçalo Oliveira (269º do ranking ATP) continua imparável em 2023. O portuense, de 29 anos, conquistou o seu sétimo título da temporada, com a particularidade de ter sido o terceiro seguido, às custas de uma 15ª vitória de enfiada. O atual número três português derrotou na final de forma arrasadora, por 6-2 e 6-1 em menos de uma hora, o italiano Fabrizio Andaloro (722º), que esta semana tinha eliminado Tiago Torres e Jaime Faria.

No ATP 250 de Bastad, na Suécia, o português Francisco Cabral e o brasileiro Rafael Matos terminaram como vice-campeões, ao perderem na final diante do cazaque Aleksandr Nedovyesov e do equatoriano Gonzalo Escobar, por 6-2 e 6-2. Foi a quarta final de Cabral no principal circuito com quatro parceiros distintos. Tem agora duas ganhas e duas perdidas nos últimos 14 meses.