Gonçalo Oliveira na segunda ronda do challenger de Little Rock

Gonçalo Oliveira avançou para a segunda ronda do challenger de Little Rock, no estado do Arkansas, ao derrotar o norte-americano Ryan Harrisson em dois sets, na noite desta segunda-feira.

O tenista português impôs-se ao antigo top 40 mundial e atual 557.º do ranking com os parciais de 7-5 e 7-6 (8-6), num duelo renhido que durou uma hora e 46 minutos.

Na segunda ronda do challenger norte-americano, Gonçalo Oliveira, que esta semana figura no 317.º posto da hierarquia mundial, vai defrontar o indiano Sasikumar Mukund, 326.º do ranking ATP.