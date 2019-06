Gonçalo Oliveira nos oitavos-de-final do challenger de Shymkent

O tenista português Gonçalo Oliveira qualificou-se esta terça-feira para os oitavos-de-final do torneio challenger de Shymkent 2, no Cazaquistão, ao vencer o chileno Marcelo Barrios.





Gonçalo Oliveira, 260.º do ranking ATP e 14.º cabeça de série, bateu Barrios, 284.º do mundo, por 6-3 e 7-5, ao fim de uma hora e 38 minutos de encontro.Nos oitavos de final, na quinta-feira, o português vai defrontar o italiano Stefano Travaglia, 112.º do mundo e segundo favorito no torneio cazaque.