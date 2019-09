Gonçalo Oliveira nos oitavos de final do torneio de Xangai

O tenista português Gonçalo Oliveira, 16.º cabeça de série, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do torneio de Xangai, ao vencer o francês Tak-Khunn Wang na segunda ronda da prova chinesa do circuito challenger.





Gonçalo Oliveira, 254.º do ranking mundial, impôs-se em três 'sets' a um tenista posicionado quase 100 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 345.º lugar, pelos parciais de 6-7 (3-7), 6-3 e 6-4, após uma 'maratona' de 2:40 horas de confronto.O tenista português, que se estreou hoje no torneio chinês em piso duro, pois ficou isento de disputar a ronda inaugural, vai defrontar nos oitavos de final o indiano Prajnesh Gunneswaran, primeiro pré-designado e número 85 do mundo.