Gonçalo Oliveira nos quartos de final do Porto Open

O tenista português Gonçalo Oliveira apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final do Porto Open, ao bater o canadiano Peter Polansky, enquanto Frederico Silva abandonou a prova, devido a uma lesão.

O jogador natural do Porto, número 297 no ranking ATP, travou um equilibrado duelo com o adversário Polansky, 251.º colocado na hierarquia mundial, mas acabou por levar a melhor no Complexo Desportivo do Monte Aventino e somou mais um triunfo em dois sets, por 7-6 (3) e 6-4.

Depois de superar o experiente canadiano, de 33 anos, Gonçalo Oliveira vai defrontar nos quartos de final o ucraniano Sergiy Stakhovsky (242.º ATP), que se impôs ao italiano Matteo Viola em três equilibradas partidas, com os parciais de 6-2, 4-6 e 7-5.

Já Frederico Silva, ao contrário do compatriota, não conseguiu lutar pela manutenção no torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, uma vez que contraiu uma lesão durante o encontro da segunda ronda com o japonês Tatsuma Ito.

"Magoei-me no pé direito. Não houve entorse, provavelmente será uma tendinite por esforço", explicou o jogador das Caldas da Rainha à agência Lusa, após abandonar o court.

O número três português e 176 do ranking mundial perdia por 6-4 e 1-0, quando, ao fim de uma hora e cinco minutos, foi forçado a entregar a qualificação ao adversário nipónico para a fase seguinte da prova.