Gonçalo Oliveira perde na segunda ronda de Columbus

O tenista português Gonçalo Oliveira, 284.º do ranking ATP, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do torneio challenger de Columbus, nos Estados Unidos, ao perder com o espanhol Bernabé Zapata, 268.º jogador ATP.Miralles, 12.º pré-designado, cedeu o primeiro set perante o luso, que venceu por 6-1, e esteve perto de ser eliminado no segundo, mas bateu Oliveira no tie break (7-5) depois de uma igualdade de seis jogos.No derradeiro set, o tenista português esteve a vencer por 4-2, mas acabou derrotado por 7-5, ao final de duas horas e 15 minutos de encontro, falhando a próxima ronda.Nos oitavos-de-final está o português Gastão Elias, 248.º jogador da hierarquia mundial e nono pré-designado, enfrentando no sábado o francês Vincent Millot, 325.º.