Governo regional sugere cancelamento do Masters1000 de Madrid

O governo regional de Madrid recomendou o cancelamento do Masters 1000 de ténis, agendado para setembro na capital espanhola, devido ao aumento de casos de covid-19, anunciaram este sábado os organizadores da prova do calendário ATP.

O Masters 1000 de Madrid, um dos mais importantes do calendário de terra batida, estava inicialmente agendado para maio, mas foi reagendado para 12 a 20 de setembro devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a organização do torneio explica que o aparecimento de novos surtos de covid-19 em Espanha, país no qual a doença já causou 28.445 mortos, leva o governo regional a recomendar o cancelamento do torneio, tendo em conta as condições sanitárias.

A organização garante que vai "analisar o assunto tendo em conta todos os detalhes".

