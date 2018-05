Continuar a ler

"Estou muito contente com o meu nível de jogo aqui. Há algum tempo que não ganhava dois encontros consecutivos, mas tenho vindo a jogar bem em Lisboa", confessou no final o sérvio, que deseja entrar no top 150 ATP ainda este ano. Sobre Lisboa... só elogios. "É a minha primeira vez e estou a adorar. Achei só um pouco fria nos primeiros dias", gracejou o sérvio que vive... na Florida, onde tem sol e muito calor quase todo o ano. Tommy Robredo, ex-top 10, também está nos quartos-de-final. Hoje jogam os dois portugueses ainda em prova nos ‘oitavos’: João Domingues e Pedro Sousa.



Djokovic melhor em Roma



No ATP Masters 1.000 de Roma também houve um sérvio a destacar-se: Novak Djokovic, quatro vezes campeão, que ontem bateu Nikoloz Basilashvili rumo aos oitavos-de-final. Rafael Nadal (eliminou Damir Dzumhur) e Alexander Zverev (bateu Matteo Berrettini) também venceram mas Dominic Thiem perdeu com o italiano Fabio Fognini. "Estou muito contente com o meu nível de jogo aqui. Há algum tempo que não ganhava dois encontros consecutivos, mas tenho vindo a jogar bem em Lisboa", confessou no final o sérvio, que deseja entrar no top 150 ATP ainda este ano. Sobre Lisboa... só elogios. "É a minha primeira vez e estou a adorar. Achei só um pouco fria nos primeiros dias", gracejou o sérvio que vive... na Florida, onde tem sol e muito calor quase todo o ano. Tommy Robredo, ex-top 10, também está nos quartos-de-final. Hoje jogam os dois portugueses ainda em prova nos ‘oitavos’: João Domingues e Pedro Sousa.No ATP Masters 1.000 de Roma também houve um sérvio a destacar-se: Novak Djokovic, quatro vezes campeão, que ontem bateu Nikoloz Basilashvili rumo aos oitavos-de-final. Rafael Nadal (eliminou Damir Dzumhur) e Alexander Zverev (bateu Matteo Berrettini) também venceram mas Dominic Thiem perdeu com o italiano Fabio Fognini.

Apesar de ter apenas cerca de 10 milhões de habitantes, sensivelmente o mesmo que Portugal, a Sérvia tem-nos habituado ao longo dos últimos anos a oferecer ao ténis alguns dos seus principais campeões, como são os casos de Novak Djokovic, Ana Ivanovic e Jelena Jankovic, todos ex-líderes do ranking. Esta semana, no Lisboa Belém Open, está a jogar a face da nova geração do ténis sérvio: Miomir Kecmanovic, jovem de 18 anos que em 2016 foi campeão mundial de juniores, ‘título’ atribuído a quem termina a temporada no topo do ranking de sub-18.Ontem, no CIF, o atual nº 202 ATP voltou a jogar a muito bom nível para derrotar o lucky loser italiano Federico Gaio (326º), por 6-4 e 6-2, marcando duelo com Sebastian Ofner nos ‘quartos’.

Autor: José Morgado