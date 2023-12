Hamad Medjedovic conquista Next Gen ATP Finals

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista sérvio Hamad Medjedovic, 110.º classificado da hierarquia mundial, conquistou no sábado as Next Gen ATP Finals, ao vencer na final o francês Arthur Fils em cinco sets, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Medjedovic, de 20 anos, acabou por superar as expectativas para a final, em que defrontou um adversário um ano mais novo, mas bastante mais bem cotado e que ocupa o 36.º posto do ranking.

O sérvio impôs-se em duas horas e 14 minutos, pelos parciais de 3-4 (8), 4-1, 4-2, 3-4 (11) e 4-1.

Hamad Medjedovic, que sucedeu ao norte-americano Brandon Nakashima, vencedor da edição de 2022, venceu os cinco encontros que disputou em Jeddah, numa prova para jogadores até 21 anos.