Henrique Rocha e Francisca Jorge campeões nacionais de ténis

Francisca Jorge conquistou este sábado pela sétima vez o título de campeã portuguesa de ténis, com Henrique Rocha a estrear o seu nome no palmarés dos Nacionais, que se disputaram no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras.

Frente à irmã Matilde Jorge, Francisca Jorge foi superior e acabou por vencer por 7-5 e 6-0.

Na final masculina, Henrique Rocha conquistou o seu primeiro título nacional, ao derrotar Jaime Faria, por 6-4 e 6-4.