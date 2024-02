Henrique Rocha encabeça lista de inscritos do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António

Dias depois de estrear-se ao serviço da selecção de Portugal, na Taça Davis, Henrique Rocha volta ao circuito profissional para disputar o 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, prova do ITF World Tennis Tour que irá decorrer entre 11 e 18 de Fevereiro e distribui 25 mil dólares em prémios monetários. O número três português no ranking mundial, onde figura no 241.º posto – a sua melhor classificação de sempre – vem de uma excelente época, durante a qual conquistou os seus primeiros títulos no circuito profissional e logo seis. Curiosamente, o primeiro desses troféus foi alcançado nos pisos rápidos do Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, onde regressa na condição de campeão em título.

Rocha, de 19 anos, é o mais cotado da lista de inscritos no 3.º Open Internacional, cujo qualifying tem início no dia 11 de Fevereiro (domingo) e prolonga-se até dia 13 (terça-feira), dia em que começa a disputar-se o quadro principal. Dos potenciais cabeças de série figuram ainda o argentino Juan Pablo Ficovich (251.º), que já detém no currículo dois títulos do ATP Challenger Tour, conquistados em 2021 e 2022, além de nove provas do ITF World Tennis Tour; o checo Michael Vrbensky (303.º), possuidor de nove títulos ITF, sendo o último obtido no ano passado; o espanhol Carlos Lopez Montagud (432.º), com sete títulos ITF conquistados, dois dos quais em 2023; o dinamarquês Elmer Moeller (362.º), que conquistou três títulos ITF na época passada, a juntar ao primeiro obtido no ano anterior; o uzbeque Khumoyun Sultanov (354.º), que já venceu um torneio ITF no Algarve (Vale do Lobo em 2023) e alcançou o quinto título já este ano; o norte-americano Nick Chappel (355.º), com dois títulos conquistados no ITF Tour; e outro espanhol, Alberto Barroso Campos (387.º), detentor de seis títulos, quatro deles obtidos em 2023.

Em relação aos wild-cards, o director do torneio, Vítor Palma, já anunciou quatro: para o português João Maria Soares, treinado por Frederico Marques, para o qualifying e para os holandeses da House of Tennis Academy – parceira do Clube de Ténis de Vila Real de Santo António (CTVRSA): Cooper ter Meulen, para o quadro final, e Lars Wagenaar e Julius Bult para a fase de qualificação. Além dos quatro convites, o quadro principal ficará preenchido com mais oito nomes apurados através do qualifying de 48 jogadores.

O 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António é um evento organizado pelo CTVRSA com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.



