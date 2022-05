Holger Rune conquista em Munique primeiro torneio ATP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista dinamarquês Holger Rune conquistou hoje o primeiro torneio ATP da carreira, ao beneficiar da desistência do neerlandês Botic van de Zandschulp para vencer em Munique.

Rune, de 19 anos e n.º 70 do ranking mundial, estava a perder por 3-4 frente ao tenista neerlandês, 40.º da hierarquia, quando este abandonou a final do torneio ATP 250 devido a problemas físicos ainda no primeiro 'set'.

O jovem tenista é o primeiro dinamarquês a conquistar um troféu ATP desde Kenneth Carlsen, em 2005.