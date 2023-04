Holger Rune revalida título no torneio de Munique

O tenista dinamarquês Holger Rune, primeiro cabeça de série, revalidou este domingo o título no torneio de Munique, ao vencer em três sets o holandês Botic van de Zandschulp, numa reedição da final do ano passado da prova alemã.

Rune, sétimo classificado do ranking mundial, impôs-se a Van de Zandschulp, 29.º na hierarquia da ATP e quarto pré-designado em Munique, pelos parciais de 6-4, 1-6 e 7-6 (7-3), após uma 'maratona' de duas horas e 49 minutos no 'court' em terra batida.

Uma semana após ter sido derrotado na final do Masters 1.000 de Monte Carlo pelo russo Andrey Rublev, o dinamarquês, de 19 anos, conquistou o quarto título da curta carreira, no local em que festejou o primeiro, no ano passado, ao bater no jogo decisivo o mesmo adversário.