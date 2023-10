Hubert Hurkacz vence Masters 1.000 de Xangai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista polaco Hubert Hurkacz conquistou este domingo o segundo Masters 1.000 da carreira, ao derrotar o russo Andrey Rublev em três sets na final em Xangai.

O 17.º jogador mundial contrariou o favoritismo do quinto cabeça de série do Masters 1.000 chinês e triunfou com os parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (10), em duas horas e sete minutos.

Rublev, atual sétimo classificado do ranking ATP, chegou mesmo a dispor de um 'match point' no 10.º jogo do terceiro set e, depois, durante o 'tie-break', mas acabaria derrotado pelo menos credenciado polaco.

Aos 26 anos, Hurkacz conquista o seu segundo Masters 1.000 - venceu em Miami em 2021 - e o sétimo título da carreira. Esta temporada, o polaco já tinha erguido o troféu em Marselha.

Já Rublev, que este ano venceu o Masters 1.000 de Monte Carlo, perdeu pela terceira vez na final de um torneio desta categoria.