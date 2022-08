Iga Swiatek eliminada nos oitavos-de-final do Masters 1.000 de Cincinnati

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista polaca Iga Swiatek, líder do 'ranking' WTA, foi esta quinta-feira eliminada nos oitavos de final do Masters 1.000 de Cincinnati, ao perder com a norte-americana Madison Keys em dois sets.



A 11 dias do arranque do último Grand Slam da temporada, o Open dos Estados Unidos, a polaca perdeu pelos parciais de 6-3 e 6-4 perante a 24.ª classificada da hierarquia feminina, em uma hora e 26 minutos, mostrando estar longe da melhor forma, após ter perdido já este mês nos 'oitavos' do torneio de Toronto, diante da brasileira Beatriz Maia.

Swiatek, de 21 anos, venceu este ano em Roland Garros, no meio de uma série de 37 vitórias seguidas que lhe deram triunfos também em Doha, Indian Wells, Miami, Estugarda e Roma.

Foi o segundo triunfo em Paris, depois de se ter estreado em 2020, tendo sido semifinalista do Open da Austrália, a abrir o ano. No Open dos Estados Unidos, tem como melhor - e único - resultado a quarta ronda, em 2021.

Nos quartos de final do Masters 1.000 de Cincinnati, Madison Keys, de 27 anos, vai defrontar a cazaque Elena Rybakina, 25.ª jogadora mundial.