Continuar a ler

Primeiro, os polícias pararam Nastase, agora com 71 anos, às 4:45 da manhã, quando conduzia depois de uma saída noturna, na área do Parque Herestrau, em Bucareste.As autoridades garantiram que ele estava visivelmente embriagado, mas Nastase contrapôs que só tinha bebido três cervejas.Gilceava especificou que os polícias tiveram de travar o carro de Nastase, porque ele foi incapaz de o fazer.A polícia recusou adiantar se havia mais pessoas no carro, mas a Romania TV avançou que ele estava com duas mulheres.Nastase, que se encontra em processo de divórcio da sua quarta mulher, Brigitte, é conhecido pelo seu gosto da vida noturna.O antigo campeão dos Open dos EUA e de França e 'enfant terrible' do ténis nas décadas de 1970 e 1980, recusou fazer o teste do balão e os agentes retiraram-no do caro e algemaram-no.Mais tarde libertaram-no, mas depois de ter sido aberto uma investigação criminal contra ele, por condução em estado de embriaguez e recusa de fazer o teste de alcoolemia.Seis horas depois, a polícia voltou a deter Nastase, por ter alegadamente passado um semáforo vermelho, quando conduzia uma 'scooter'. A sua licença de condução tinha sido suspensa depois do primeiro incidente.Nastase queixou-se de a polícia o ter maltratado e atirado ao chão na primeira detenção.A segunda vez que foi detido foi filmado a zombar os agentes da polícia e a acusá-los de se comportarem como a milícia da era comunista. Nastase foi posto num carro da polícia e colocou um capacete na cabeça durante a segunda detenção.Depois de interrogado durante uma hora, admitiu, ao sair da esquadra, que provavelmente teria errado ao recusar fazer o teste do balão.As notícias desagradáveis não pararam com as suas detenções. Mais tarde, Nastase colocou uma mensagem no Facebook solicitando privacidade, depois de a sua irmã mais velha ter falecido na sexta-feira, acontecimento que, disse, o "abalou".Nastase, que já liderou o ranking mundial dos tenistas, foi conhecido pelo seu comportamento temperamental e imprevisível nos 'courts' de ténis, com os seus acessos de fúria a valerem-lhe a alcunha 'Nasty' ('Obsceno').