Inês Teixeira lesionada desiste do Óbidos Ladies Open

Inês Teixeira, 865.ª classificada no ranking mundial WTA e 1240.ª na tabela da Federação Internacional de Ténis – ITF, foi a única portuguesa programada para atuar na jornada inaugural do quadro principal do 3.º Óbidos Ladies Open, mas viu-se forçada a desistir devido a uma lesão na anca.Estavam decorridos apenas 23 minutos e o marcador registava o resultado de 5-0 a favor da cambojana Andrea Ka (376.ª ITF), uma jogadora que treina em Portugal e costuma jogar torneios portugueses.A Bom Sucesso Tennis Academy continua, aliás, a ser a referência portuguesa no que toca aos torneios internacionais femininos, a contarem para o ranking mundial, neste caso com 25 mil dólares em prémios monetários, pouco mais de 23 mil euros.Depois de duas semanas de competição em abril, começou agora a primeira de mais duas semanas de muito e bom ténis, como de costume, com Record como o jornal oficial.Neste 3.º Óbidos Ladies Open havia apenas duas portuguesas no quadro principal e agora resta Mariana Campino (1054.ª ITF), que irá atuar esta quarta-feira frente à equatoriana Charlotte Roemer (64.ª ITF).Mas voltando a Inês Teixeira, claramente a "azarada" do dia, conhecia bem a adversária do Camboja, com quem se cruzara aquando da sua aventura pelos Estados Unidos da América.A portuguesa de 22 anos agradeceu à organização e à Federação Portuguesa de Ténis o convite (wild card) atribuído, mas não escondeu o desalento por não ter conseguido atuar nas suas máximas capacidades."Não tenho muito a dizer. Foi um encontro complicado desde o primeiro ponto, pois senti umas dores na anca. Já tinha sentido ontem no fim do treino. Surgem quando começo a servir e, portanto, estive muito limitada desde o início. Desisti pois estava a agravar a situação e não estava a conseguir jogar", declarou a jogadora natural de Setúbal em declarações exclusivas a Record Online.Licenciada em Engenharia e Gestão Industrial pela FCT – Nova e a treinar neste momento no LX Team, a jovem nascida em Alcochete tem uma história curiosa com a sua adversária de hoje: além de terem estudado na mesma universidade nos Estados Unidos, voltaram a encontrar-se em Portugal onde partilham os mesmos courts de treino."Conheci a Andrea Ka quando ela estava no terceiro ano e quando ela acabou o curso veio treinar para Lisboa. Por acaso começámos a jogar juntas na LX Team", conta a portuguesa que passou apenas um ano na América, para onde foi com o objetivo de conciliar o ténis com os estudos, um verdadeiro desafio."Fui para a Universidade de São Francisco (em 2014) onde estudei Física. Achei que ao ir para lá seria a melhor forma de conciliar os estudos com o ténis, visto que eles têm um circuito universitário muito competitivo e eu aproveitei também por estar numa universidade muito boa em termos académicos e que me oferecia bolsa de 100%", começou por contar-nos."Estive lá um ano, mas depois voltei porque senti que não tinha as melhores condições para treinar. Os treinadores não me ajudaram a ter uma boa experiência e a conciliar os treinos com os estudos. Era muito difícil compatibilizar o curso com o ténis em termos de horários e acabei por voltar para Portugal", explicou-nos.O regresso a Portugal não foi sinónimo de facilidades no que toca à carreira tenística, uma vez que teve de parar devido a uma lesão grave no ombro.Só voltou a jogar em 2017 e já em 2018 veio a decisão de investir mais a sério na modalidade ao juntar-se à LX Team."Quero continuar a jogar, mesmo depois de terminar o curso e a curto prazo vou jogar os ITF’s que se disputam em Portugal, com o objetivo de ganhar mais pontos WTA", adiantou a jovem já licenciada, que vai gerindo agora a carreira desportiva com o mestrado.Em Portugal Inês Teixeira parece ter encontrado a fórmula perfeita para conciliar as duas exigentes atividades. A ajuda dos treinadores e professores foi crucial."Não é fácil, mas neste momento vou falando com os treinadores para arranjar um bom horário de treinos, para harmonizar com os estudos. Por vezes falo também com os professores e alguns deles são compreensivos e ajudam-me a alterar datas quando tenho torneios", elucidou-nos a Campeã Regional de Lisboa, estatuto alcançado já este ano em fevereiro.Sem certezas quanto à capacidade que terá para disputar o próximo evento neste mesmo palco já na semana que se avizinha, Inês espera agora descansar e regressar aos treinos mais para o fim da presente semana.Entretanto, ainda antes do arranque da fase principal do torneio, disputou-se a fase de qualificação, onde quatro portuguesas estiveram e ação.Sara Lança (846.ª WTA e 1001ª ITF) foi a única a avançar para a última ronda da fase prévia depois de derrotar a bicampeã nacional Francisca Jorge (654 WTA e 76.ª ITF) por 7-6(0), 5-7 e 10-8, mas cedeu depois perante a alemã Mina Hodzic (640.ª WTA e 541.ª ITF) por 6-1 e 6-3.Maria Inês Fonte (372.ª ITF) não foi além da ronda inaugural onde foi afastada por 6-3 e 6-4 pela germânica Anna Klasen (701.ª ITF e 868.ª ITF), ao passo que Sara Neto disse adeus à prova com um desaire por 6-0 e 6-0 no embate que disputou contra a francesa Lucie Wargnier (621.ª WTA e 221.ª ITF).Por Francisco Semedo