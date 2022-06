Infiltrações de Nadal criticadas

Depois de ter ganho Roland Garros pela 14ª vez, Rafael Nadal revelou que um dos segredos foi a presença do seu médico particular em Paris e o facto de este lhe ter infiltrado o tornozelo para suportar a dor. As declarações do espanhol foram enaltecidas pela maioria, mas a verdade é que noutras modalidades não caíram muito bem, como o caso do ciclismo, uma modalidade que tem o rótulo de ser palco do uso de substâncias dopantes. Guillaume Martin (Cofidis) foi um dos críticos.





“O que o Nadal fez seria impossível no ciclismo e creio que é normal. Se estás doente ou lesionado, não competes. A medicação, especialmente injeções, não têm apenas um efeito de sarar, podem também ter efeitos na performance. Se um ciclista fizesse a mesma coisa, já estaria banido”, disse o francês ao ‘L’Equipe’.F.L.