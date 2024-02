Irmãos Rocha, Domingues e Araújo avançam no quadro principal do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António

Henrique Rocha, João Domingues, Pedro Araújo e Francisco Rocha estiveram entre os vencedores na primeira eliminatória do quadro principal do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, num dia que ficou terminada a fase de qualificação.

Henrique Rocha (241.º no ranking) manteve a invencibilidade nos courts do Clube de Ténis de Vila Real de Santo António, ao derrotar o espanhol, apurado de manhã do qualifying, Rafael Izquierdo Luque (1064.º), com os parciais de 6-2, 6-3. Na segunda ronda, o cabeça de série n.º1 e campeão da primeira edição da prova, em 2023, vai defrontar o vencedor do embate entre Jelle Sells e Michael Shaw, interrompido por falta de luz natural.

No entanto, o destaque do dia vai para Pedro Araújo (848.º) que obteve a primeira vitória da época ao derrotar o argentino Juan Pablo Ficovich (251.º), detentor de dois títulos do ATP Challenger Tour e outros nove do ITF World Tennis Tour. Araújo esteve a dois pontos de perder o primeiro set (4-5, 40-40), mas acabou por eliminar o segundo tenista mais cotado do torneio em duas partidas: 7-6, (7/2), 7-5.

Também treinado por Frederico Marques, João Domingues (795.º) obteve uma vitória igualmente sonante, ao eliminar, com um duplo 6-4, o terceiro cabeça de série, o checo Michael Vrbensky (303.º), possuidor de nove títulos ITF.

No duelo entre portugueses, Francisco Rocha (932.º) salvou três match-points no segundo set (5-6, 0-40) diante de Tiago Pereira (734.º), antes de ganhar, por 2-6, 7-6 (7/2) e 6-1. Na segunda eliminatória, o irmão de Henrique Rocha vai defrontar Pedro Araújo, pelo que está garantido um tenista português nos quartos-de-final.

Jaime Faria (391.º) cedeu ao fim de praticamente três horas de jogo diante da promessa peruana Ignacio Buse (442.º), que venceu, por 5-7, 6-4 e 7-5. Já Duarte Vale (585.º), a competir após uma paragem de 10 dias devido a lesão, foi afastado pelo espanhol Martin Landaluce (464.º), com os parciais de 6-2, 6-2.

Dos três tenistas lusos que disputaram a última ronda do qualifying, somente Rodrigo Fernandes (1187.º) logrou o acesso ao quadro principal e será um dos protagonistas da jornada de quinta-feira, recheada de 21 encontros, oito dos quais referentes à primeira eliminatória da prova de pares.

O 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António é uma prova do ITF World Tennis Tour organizada com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. O torneio decorre até 18 de Fevereiro e distribui um prize-money total de 25 mil dólares.



Autor: Pedro Keul