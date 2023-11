Itália defronta histórico Canadá na final da Billie Jean King Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção feminina italiana bateu este sábado a congénere da Eslovénia e apurou-se para a final da Billie Jean King Cup em ténis, em Sevilha, onde o Canadá eliminou a República Checa para se estrear no encontro do título.

A Itália abriu as meias-finais com a Eslovénia, a integrar pela primeira vez o lote de quatro finalistas da antiga Fed Cup, e venceu os dois encontros de singulares, no Estádio Olímpico La Cartuja, garantindo assim o regresso à final, 10 anos depois da última presença.

Martina Trevisan, número 43 do mundo, levou a melhor diante de Kaja Juvan (104.ª) em dois sets, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-3, e Jasmine Paolini (30.ª) derrotou Tamara Zidansek (100ª), por 6-2, 4-6 e 6-3, conquistando desta forma a equipa transalpina os dois pontos essenciais para se manter numa prova que já ganhou quatro vezes, a última das quais em 2013, em Cagliari.

Apurada para a final, a seleção capitaneada por Tathiana Garbin vai agora defrontar o Canadá, que alcançou um triunfo histórico na segunda meia-final frente à República Checa, 11 vezes campeã da Billie Jean King Cup, apenas no terceiro desafio da eliminatória.

Depois de Barbora Krejcikova, décima colocada na hierarquia mundial, levar a melhor diante Marina Stakusic (258.ª), com os parciais de 6-2 e 6-1, a formação canadiana reagiu através de Lylah Fernandez (35.ª WTA), que se impôs frente a Marketa Vondrousova, sétima do mundo, em três partidas, por 6-2, 2-6 e 6-3.

Restabelecida a igualdade no marcador (1-1), a qualificação para a final foi remetida para o encontro de pares e, após uma hora e 51 minutos, acabou por ser favorável às canadianas Fernandez e Gabriela Dabrowski ante Krakcikova e Katerina Siniakova, por 7-5 e 7-6 (7-3).

Ao contrário de Itália, que vai disputar pela sexta vez uma final, o Canadá fez história, ao derrubar a favorita República Checa para se estrear no jogo do título da Billie Jean King Cup.