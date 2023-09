Jaime Faria eliminado nos 'quartos' do Braga Open

Jaime Faria foi eliminado esta sexta-feira nos quartos de final do Braga Open, torneio da categoria 75 do ATP Challenger Tour, após derrota frente ao espanhol Roca Batalla, em dois sets.O tenista português de 20 anos, que jogou pela primeira vez na carreira uns 'quartos' de um torneio Challenger após a vitória na ronda passada frente ao tunisino Moez Echargui (299.º), cedeu perante o espanhol, número 140 do ranking ATP, pelos parciais de 6-4 e 6-1 ao fim de uma hora e 28 minutos.Termina assim a participação portuguesa no torneio de Braga já que Jaime Faria (276.º) era o último representante luso ainda em prova.Nas meias-finais, no sábado, Roca Batalla vai defrontar o libanês Benjamim Hassan (208.º). A final do torneio está marcada para domingo.