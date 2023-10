Jannik Sinner bate Daniil Medvedev e vence torneio de Pequim

O tenista italiano Jannik Sinner, sétimo do ranking mundial, venceu hoje o torneio ATP500 de Pequim, ao bater na final o russo Daniil Medvedev, número três do mundo, em dois sets.

O italiano de 22 anos venceu ambos os sets por 7-6, com duplo 7-2 no 'tie break', para quebrar o 'jejum' de triunfos ante Medvedev, que tinha levado a melhor nos seis jogos anteriores.

'Carrasco' do espanhol Carlos Alcaraz nas meias-finais, o sexto cabeça de série do torneio somou o nono título ATP da carreira, o terceiro em 2023, depois do Masters 1.000 do Canadá e o evento em Montpellier.

Já o russo de 27 anos, antigo número um mundial, falhou a conquista do 21.º título da carreira, perdendo a 15.ª final, a segunda seguida, após o US Open cedido para o sérvio Novak Djokovic.