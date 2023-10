Jannik Sinner conquista torneio de Viena

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista italiano Jannik Sinner conquistou este domingo o torneio de Viena, na Áustria, ao bater na final o russo Daniil Medvedev, numa partida decidida em três sets.

Sinner, número quarto do ranking mundial, superou o terceiro da hierarquia pelos parciais de 7-6 (9-7), 4-6 e 6-3, num jogo disputado em piso duro e que teve a duração de três horas e seis minutos.

Sinner, de 22 anos, conquistou o 10.º torneio da carreira no circuito ATP e o quarto de 2023, depois dos triunfos em Pequim, Montpellier e no Masters 1000 do Canadá.

Em 2022, o tenista italiano venceu em Umag, em 2021 em Antuérpia, Sofia, Washington e Melbourne 1, e em 2020 em Sofia.