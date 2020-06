Jelena Jankovic regressa aos 'courts' para formar dupla com Djokovic

A ex-tenista sérvia Jelena Jankovic, que chegou a número um do mundo, regressará aos 'courts' em 12 de junho, para jogar pares mistos ao lado do compatriota Novak Djokovic, num torneio para fins de caridade, foi esta sexta-feira anunciado.

Jelena Jankovic, de 35 anos, e Novak Djokovic, de 33, que lidera o ranking da ATP, defrontarão a dupla de compatriotas constituída por Olga Danilovic, de 19 anos, e Nenad Zimonjic, de 44, ex-jogador e treinador sérvio na Taça Davis.

"Quero anunciar com grande satisfação a vinda de Jelena Jankovic, que assim volta ao ténis depois de muito tempo. Estou feliz em vê-la no Adria Tour e de poder fazer equipa com ela no torneio", disse num comunicado o organizador do evento Novak Djokovic.

Jelena Jankovic, tenista retirada há cerca de três anos e que em 2008 foi número um do ranking mundial, considerou o torneio "uma ideia brilhante de Novak" e antevê que a partida de duplas do Adria Tour "será um espetáculo".

"Pisei um 'court' pela última vez em setembro de 2017. Em breve nos veremos", disse em comunicado.

O evento desportivo de caridade irá beneficiar várias organizações humanitárias e começará em 12 de junho, em Belgrado, após o que abrangerá vários países dos Balcãs até 5 de julho.

A iniciativa conta com a participação de várias estrelas do ténis mundial, como o austríaco Dominic Thiem (número três do 'ranking'), o alemão Alexander Zverev (7.º), o búlgaro Grigor Dimitrov (19.º) e o croata Borna Coric (33.º).

Após os jogos em Belgrado, em 12 e 13 de junho, o torneio irá para a Croácia (Zadar, em 20 e 21), e espera-se que continue depois para o Montenegro (27 e 28) e termine na Bósnia-Herzegovina (Banja Luka, a 3 e 4 de julho, e Sarajevo, a 5).