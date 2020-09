Jennifer Brady é a primeira semifinalista do US Open

A tenista norte-americana Jennifer Brady é a primeira semifinalista do Open dos Estados Unidos, depois de ter derrotado a cazaque Yulia Putintseva em dois 'sets' no encontro dos quartos de final do segundo 'Grand Slam' da temporada.

A 41.ª jogadora mundial e 28.ª cabeça de série do torneio precisou apenas de uma hora e oito minutos para impor-se a Putintseva (35.ª), com os parciais de 6-3 e 6-2, e apurar-se pela primeira vez na sua carreira para as meias-finais de um 'major'.

Nas meias-finais, Jennifer Brady vai encontrar a vencedora do duelo entre a japonesa Naomi Osaka, campeã em Flushing Meadows em 2018, e a norte-americana Shelby Rogers.