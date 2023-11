Jessica Pegula apura-se para as meias-finais das WTA Finals

A tenista norte-americana Jessica Pegula derrotou a grega Maria Sakkari e confirmou as meias-finais das WTA Finals, num dia em que a chuva suspendeu o encontro entre a número um mundial, Aryna Sabalenka, e a cazaque Elena Rybakina.

Pegula, que ocupa o quinto lugar no ranking WTA, já tinha assegurado a qualificação para as meias-finais do evento, que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Cancún, no México, mas com o triunfo sobre a helénica, por 6-3 e 6-2, confirmou o primeiro lugar no grupo Bacalar com três vitórias.

A norte-americana, de 29 anos, que tinha perdido todos os encontros das WTA Finals em 2022, superou agora todos os desafios da fase de grupos, graças aos triunfos ante Elena Rybakina na abertura e Sabalenka na segunda jornada.

Já o embate entre a cazaque, número quatro do mundo, e Aryna Sabalenka, de 25 anos, foi suspenso devido à chuva intensa, quando o marcador registava 6-2 e 3-5, favorável à líder do ténis mundial.

O encontro entre a campeã do Open da Austrália e Rybakina, finalista vencida no primeiro Major da temporada, retoma hoje e qualifica a vencedora para as meias-finais das WTA Finals.

Encontrada a segunda jogadora apurada no grupo Bacalar, a norte-americana Coco Gauff (3.ª WTA) defronta a checa Marketa Vondrousova (7.ª WTA) e a polaca Iga Swiatek (2.ª WTA) mede forças com a tunisina Ons Jabeur (6.ª WTA) para fechar as contas do grupo Chetumal.