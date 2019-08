Jessica Pegula conquista em Washington o primeiro título da carreira

A norte-americana Jessica Pegula conquistou este domingo, aos 25 anos, o primeiro título no circuito feminino de ténis, ao impor-se à italiana Camila Giorgi na final do torneio de Washington.





Pegula, 79.ª do ranking mundial, bateu Giorgi, 62.ª da hierarquia da WTA, por duplo 6-2, conquistando o primeiro título da carreira, na segunda final que disputou, depois do desaire no jogo decisivo do torneio do Québec, em 2018.