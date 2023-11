Jessica Pegula nas meias-finais das WTA Finals

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A norte-americana Jessica Pegula qualificou-se na terça-feira para as meias-finais das WTA Finals, que reúnem as oito melhores tenistas de época em Cancún, no México, enquanto a bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina continuam na corrida.

A jogar contra Sabalenka, a número um mundial, Pegula, que ocupa o quinto lugar na hierarquia WTA, foi a primeira jogadora do Grupo Bacalar a alcançar a qualificação para as meias-finais, graças ao triunfo em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

Foi apenas a segunda vitória da norte-americana em seis encontros com a bielorrussa, de 25 anos, que, depois de bater a grega Maria Sakkari no primeiro embate da fase de grupos, vai agora jogar o acesso às 'meias' com a cazaque Elena Rybakina.

Após a derrota diante Pegula na jornada inaugural, Rybakina, número quatro do mundo, precisou de três partidas para eliminar a helénica (nona WTA) - na prova graças à desistência da lesionada Karolina Muchova (oitava) -, por 6-0, 6-7 (7) e 7-6 (7), e manter em aberto o apuramento.

Tendo em conta as duas vitórias, Pegula já tem garantido o primeiro lugar no Grupo Bacalar, restando a Aryna Sabalenka, campeã do Open da Austrália, e a Elena Rybakina, finalista vencida do primeiro major da temporada, lutar pelo segundo lugar, que também dará acesso às meias-finais das WTA Finals.

Hoje, a polaca Iga Swiatek (segunda WTA) e a jovem norte-americana Coco Gauff (terceira), de 19 anos, voltam ao court para discutir o segundo duelo no Grupo Chetumal, depois da vitória de ambas na ronda de abertura, enquanto a tunisina Ons Jabeur (sexta) e a checa Marketa Vondrousova (sétima) vão medir forças no segundo encontro de singulares do dia.