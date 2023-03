Jimmy Butler encantado com prodígio Alcaraz: «Não é o número um por acaso»

Carlitos Jimmy Buckets



All smiles with these two at the #MiamiOpen pic.twitter.com/S2IVs2pzfi — Miami Open (@MiamiOpen) March 26, 2023

Jimmy Butler é craque da equipa de NBA dos Miami Heat mas não perde oportunidade para desfrutar de outras modalidades. E, com o Masters 1000 em 'casa', a estrela de basquetebol não perdeu a oportunidade de assistir a ténis de altíssimo nível, ainda por cima com o prodígio Carlos Alcaraz em ação. Butler é fã do número um mundial e, depois de já o ter visto competir em Buenos Aires, repetiu a experiência agora em Miami."Ele está sempre equilibrado. Nunca entra em pânico e, mais do que tudo, parece que está sempre a divertir-se no court. Sempre que te divertes e tens essa mentalidade que sabes que és o melhor, vais lá e jogas. Mesmo que seja o melhor, os resultados aparecem e não é número um por acaso", elogiou Butler ao site do ATP Tour, após um curto encontro com Alcaraz depois do triunfo diante Dusan Lajovic, por 6-0, 7-6(5).